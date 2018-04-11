Putin’den Ruhani’ye: Erdoğan en iyisini ikram eder

Külliye bahçesindeki üçlü zirve yemeğinde, mangala arkası dönük olan Ruhani’nin “Ne piştiğini göremiyorum, zaten ne pişeceğini bana sormadılar” esprisine Putin’in, “Erdoğan her zaman en iyisini ikram eder, merak etmeyin” karşılığını verdiği öğrenildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı üçlü zirveden ilginç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Putin ve Ruhani, resmi program için bir araya geldikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yemek sırasında özel sohbet yaptı.

RUHANİ NE PİŞTİĞİNİ MERAK ETTİ



Külliye’de bahçe bölümünde mangal yapılırken Ruhani, ne piştiğini merak etti. Bunun üzerine Erdoğan, “Bu pişen cağ kebabı, döner gibi ama yatay pişen bir yemeğimiz” dedi.

Sırtı mangal yapılan alana dönük olan Ruhani, “Ne piştiğini göremiyorum, zaten ne pişeceğini bana sormadılar” diye espri yapınca bu espriye karşılık veren Putin’in, “Erdoğan her zaman en iyisini ikram eder, merak etmeyin” dediği öğrenildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Suriye’deki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Erdoğan, Putin ve Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve için Ankara’da bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Ruhani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Üç ülke bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çalışmalarını sürdürecek ve sivillerin korunması için elinden geleni yapacaktır” denilirken, Erdoğan da açıklamasında, “Türkiye, Rusya ve İran kalıcı ateşkes için aktif iş birliğinin sürmesi konusunda kararlılığını teyit etmiştir” vurgusu yapmıştı. Bu kapsamda İran’ın başkenti Tahran’da yapılacak bir zirveyle temasların sürdürülmesinin istendiği belirtildi. Henüz kesinleşmeyen zirvenin, Suriye ekseninde gerilen ABD-İsrail-Rusya-İran ilişkilerinde önemli etkileri olması bekleniyor.