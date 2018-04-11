11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 110.713 -2.16
  • Altın: 177,146 1.24
  • Dolar: 4,1168 1.40
  • Euro: 5,0805 1.59

Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor

»
Fin Devlet Televizyonu YLE, Pensilvanya'da terör örgütü FETÖ liderinin malikanesinde 2 gün geçirdi. FETÖ elebaşı Gülen'in çiftlikte yapılan 'panik odası'na taşındığı iddia ediliyor.
Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor
Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'nin ana haber bülteni olan Uutiset'in ekibi Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen ile röportaj yaptı. Pensilvanya'daki malikanede 2 gün kalan ekip çok çarpıcı tespitlerde bulundu...

İddialar şöyle:

- Terör örgütünün elebaşı operasyon korkusuyla her zaman oturduğu malikanedeki konutundan kampus içinde oluşturulan panik odalı bir eve taşındı.

- 15 Temmuz sonrası kaçan örgüt üyeleri için ek binalar yapıldı.

- YLE ekibi ek binalardan birinde Türkiye'de çok tanınmış bir işadamını gördü. İşadamı "Türkiye hükümeti burada olduğumu bilmiyor beni sakın yayınlamayın" diye adeta yalvardı.

- Komşuları Gülen'i "Ortadoğu'dan gelen bir terörist" olarak görüyor ve korkuyor.

- İki gün Pensilvanya'daki inde kalan tv ekibi haberin sonuna 'Darbeci askerler Gülen'in talimatı olmadan böyle bir kalkışmaya teşebbüs etmeleri mümkün görünmüyor' yorumunda bulundu.

'KORKUTUCU BİR TERÖRİST'

Fin TV ekibi habere malikanenin etrafındaki komşularla yapılan röportajlarla başlıyor. Komşuların bir kısmı terörist başını 'Ortadoğu'dan gelen bir terörist' bir kısmı ise "Terörist olarak" tanımlıyor. Bölgeye yeni tanışan Frank Newman'in Saylorsburg'a ilk taşındığında kuzenin kendisine "Orta Doğu'dan gelen adamın çiftliğinin yanından geçerken sağını solunu kolla, dikkatli ol çünkü çiftlik etrafında silahlı adamlar var ve çiftlikte çılgınca şeyler oluyor" dediğini söylüyor.

KAÇAN İŞADAMLARI BURAYA SIĞINIYOR

Ekip malikaneye girdiğinde eskiye göre çok sayıda villa tipi ek binalar yapıldığını anlatıyor. Bu evler, 15 Temmuz sonrası firar eden işadamları ve örgütün önemli isimlerine tahsis edilmiş.

Evlerin yapım masrafını da yine FETÖ'cü işadamları karşılamış. Çiftlikte daimi 30 kişinin kaldığını ve bu ekibin haricinde öğrencilerin de olduğunu ifade eden haberciler ilk kez çiftliğin iç kısımlarındaki lüks evlere girdi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyorKapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyorFin Devlet Televizyonu YLE, Pensilvanya'da terör örgütü FETÖ liderinin malikanesinde 2 gün geçirdi. FETÖ elebaşı Gülen'in çiftlikte yapılan 'panik odası'na taşındığı iddia ediliyor.
Putin’den Ruhani’ye: Erdoğan en iyisini ikram ederPutin’den Ruhani’ye: Erdoğan en iyisini ikram ederKülliye bahçesindeki üçlü zirve yemeğinde, mangala arkası dönük olan Ruhani’nin “Ne piştiğini göremiyorum, zaten ne pişeceğini bana sormadılar” esprisine Putin’in, “Erdoğan her zaman en iyisini ikram eder, merak etmeyin” karşılığını verdiği öğrenildi...
Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlarErdoğan’ın adıyla bile titriyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da PKK yandaşlarının gösterisine tepki gösterince Alman polisinin darp ettiği Yusuf Ünsal’ı arayıp Külliye’ye davet etti.
Facebook'tan Çakıcı kararı!Facebook'tan Çakıcı kararı!Hakkındaki çeşitli davalardan tutuklu ve hükümlü olarak Kırıkkale Keskin Cezaevi'ndeki Alaatin Çakıcı'nın 'ALAATTİN ÇAKICI' adlı Facebook sayfası dün facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.
Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesiFlash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesiSuriye uyruklu bir kişinin polise teslim ettiği belleğin içinden DEAŞ mensubu Türk kökenli ‘canlı bomba’ dahil teröristlerin listesi çıktı.
İşte FETÖ'nün MİT'e sızma evreleriİşte FETÖ'nün MİT'e sızma evreleriİstanbul Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre terör örgütü FETÖ, MİT’e eleman yerleştirmek için adayları özel evlerde eğitti.
  • Kılıçdaroğlu'na Pendik'ten ders gibi cevap10 Nisan 2018 Salı 22:30
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması10 Nisan 2018 Salı 22:00
  • Akar: Ege ve Akdeniz'de her türlü tedbiri alıyoruz10 Nisan 2018 Salı 21:56
  • Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi10 Nisan 2018 Salı 21:30
  • TSK açıkladı: Kazaen 1 şehit10 Nisan 2018 Salı 20:10
  • Truman Akdeniz'e iniyor!10 Nisan 2018 Salı 20:08
  • Bodrum açıklarında korkutan deprem!10 Nisan 2018 Salı 20:06
  • Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi10 Nisan 2018 Salı 20:06
  • Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada!10 Nisan 2018 Salı 20:00
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira...10 Nisan 2018 Salı 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri