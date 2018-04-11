11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Görüntüler ortaya çıktı! ABD’den sonra şimdi de onlar

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Kuzey Suriye’de 5 noktaya konuşlanan Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında görüntülendi. Fransız birliğinin, ABD’nin Sacur Çayı çevresinde yaptığı devriye görevini devralacağı iddia edildi
Görüntüler ortaya çıktı! ABD’den sonra şimdi de onlar
Görüntüler ortaya çıktı! ABD’den sonra şimdi de onlar Görüntüler ortaya çıktı! ABD’den sonra şimdi de onlar Görüntüler ortaya çıktı! ABD’den sonra şimdi de onlar

ABD birlikleri ile Münbiç’te olduğu belirtilen Fransız Ordusu, ilk kez görüntülendi. ABDordusunun kaldığı üslerde konuşlandığı öğrenilen Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında görüldü. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD’nin kontrol ettiği bölgede 5 noktada konuşlu olan Fransızlar ilk etapta bölgeye DEAŞ karşıtı koalisyon için 70 kişilik bir birlikle geldi.

200 ASKER GÖNDERDİ

Ancak son gelişmelerle birlikte bölgedeki Fransız askerlerinin toplam sayısının 200’e ulaştığı öne sürülüyor. Fransız birliklerinin, YPG’nin kurduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile koordinasyon içinde olduğu belirtiliyor. Fransız Özel Kuvvetleri’ne mensup askerlerin DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon için Rakka, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab’ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslendiği bildiriliyor.

SACUR DEVRİYESİ...

Fransız Özel Kuvvetleri’ne (COS) mensup askerlerinin ABD birliklerinin Sacur Çayı çevresinde yaptığı devriye faaliyetini devralacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere Amerikalı askerler Fırat Kalkanı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Fırat Nehri’nin kolu Sacur Çayı boyunca haftalık ve günlük devriyeler yapıyordu. Emekli Tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu gelişmeleri, “Fransız askerleri, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’a yerleşti. ABD görev teslimi yaptı. Münbiç’le Fırat Kalkanı bölgesi arasındaki Sacur Çayı bölgesinde de Fransız askerleri devriye gezmeye başladı. Münbiç ve Fırat doğusunda Türkiye karşısında ABD vardı, şimdi ABD ve AB var” diyerek yorumladı.

MAYINA DAYANIKLI

Münbiç kırsalında görüntülenen Fransa bayrağı asılı iki zırhlı askeri aracın, Fransız yapımı Nexter Aravis MRAP (Mayına karşı dayanıklı) olduğu öğrenildi. 2009’dan beri Fransa Ordusu tarafından kullanılan Nexter Aravis zırhlı araçlarda tam teçhizatlı 6 personel taşınabiliyor. Araçlarda 12.7 mm’lik makineli tüfek ile istendiği takdirde 20 mm’lik top ile Pilar anti-sniper sistemi bulunuyor.

GÖZLEM NOKTASI VE ÜS KURACAKLAR

Münbiç’te bulunan Amerikan ve Fransız askerlerinin Münbiç’in kuzeyindeki Al Hattab köyünde bir gözlem noktası ve askeri üs kuracağı iddia ediliyor. Savunma uzmanları Fransızların 200 askerle Münbiç’teki uzun devriye hattını kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Uzmanlar Fransız Ordusu’nun Kuzey Suriye’deki askeri varlığını artırmak zorunda kalacağına dikkat çekiyor.

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