11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Tırların ardı arkası kesilmedi! Suudi Arabistan PKK’ya yardım gönderdi..

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Tırların ardı arkası kesilmedi! Suudi Arabistan PKK’ya yardım gönderdi..
Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere 300 TIR dolusu yardım gönderdiği ortaya çıktı.
Tırların ardı arkası kesilmedi! Suudi Arabistan PKK’ya yardım gönderdi.. Tırların ardı arkası kesilmedi! Suudi Arabistan PKK’ya yardım gönderdi.. Tırların ardı arkası kesilmedi! Suudi Arabistan PKK’ya yardım gönderdi..

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere ABD'den sonra Suudi Arabistan da TIR'lar dolusu yardım gönderdi.

Gazeteci Hüseyin Bozan'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre Suudi Arabistan, Fişhabur sınır kapısı üzerinden terör örgütü PKK'ya 300 TIR yardım gönderdi.

GEÇEN HAFTA DA 60 TIR GÖNDERMİŞTİ

Ambulans, çelik ve inşaat malzemeleri yüklü TIR'lar gece geç saatlerde Irak tarafından Suriye'ye geçiş yaptı. Bozan, Suudi konvoyuna ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı da paylaştı.

Suudi Arabistan'ın, bir hafta önce de örgüte 60 TIR yardım gönderdiği iddia edilmişti.

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