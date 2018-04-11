Tarihi zirveyi hazmedemedi!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Arap ülkelerinin Suriye'nin kaderini Arap olmayan ülkelerin eline terk ederek stratejik hata yaptığını söyledi.

Arap Düşünce Vakfı'nın düzenlediği konferansta konuşan Gargaş, "Geçen hafta Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin katıldığı bir zirve yapıldı. Suriyeliler ve Arap ülkeleri zirvede temsil edilmedi. Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı. Arap Birliği, çok daha büyük siyasi nüfuz ortaya koymalıydı" dedi.

Arap dünyasındaki temel özün Arap olması gerektiğini savunan Gargaş, "Suudi Arabistan ve Mısır gibi büyük devletler, diğer Arap ülkelerinin desteğiyle baş rolde olmalı. Ancak bu şu ana dek hayata geçirilemedi"diye ekledi.