11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü

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Yunanistan’dan Ege ve Akdeniz’de tahrik kokan provokatif çıkışlara, dün bir yenisi daha eklendi.
Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü
Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü

 Akdeniz’de görevli Türk ordusuna ait bir helikopter olmamasına rağmen, Yunan hava sahasını ihlal ettiği için uyarı ateşi açıldığı öne sürüldü. Başbakanlık haberi yalanladı. Yunanistan’ın helikopter fantezisi kısa sürdü.

Yunan basını, dün Akdeniz’de görevli Türk ordusuna ait bir helikoptere Yunan hava sahasını ihlal ettiği için uyarı ateşi açıldığı öne sürdü. Ancak bu iddia Başbakanlık kaynakları tarafından yalanlandı; Yunan makamları ise daha sonra Türk helikopterinin sınır ihlali yapmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

ATEŞ AÇILDI İDDİASI

Yunan basını, Doğu Akdeniz’deki Ro Adası (Kara Ada) üzerinde alçaktan uçan bir helikoptere önceki akşam saat 23.30’da uyarı ateşi açıldığını iddia etti. Bazı medya kuruluşları helikopterin Türk ordusuna ait olduğunu öne sürerken, bazıları da bunun tespit edilemediği bilgisi verdi.

YUNAN YETKİLİLER YALANLADI

Olay tartışıldığı sırada Yunan yetkililerden herhangi bir "sınırı ihlali” olmadığı açıklaması geldi.

Yunan makamların ihlal olmadığı yönünde yaptığı açıklama ise bölgede bir 'Türk helikopter' varmış algısı oluşturuldu. Başbakanlık, Yunanistan’ın bu yöndeki iddialarını net şekilde yalanladı. 

Yunanistan’ın “ortamı germeye çalıştığı” belirtilirken, “Yunan tarafı olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteriyor” denildi. Yunan basınının iddia ettiği zaman diliminde bölgede seyir halinde bir Türk helikopteri bulunmadığı belirtilerek, “Bu iddialar Yunanistan’ın somut gerilim yaratma çabasından başka bir şey değil” değerlendirmesi yapıldı. 

YENİ ŞAFAK

 

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