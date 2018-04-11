11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Gerginlik giderek tırmanıyor! Putin’e açık çağrı yaptılar

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Gerginlik giderek tırmanıyor! Putin’e açık çağrı yaptılar
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, isimlerini de verdiği Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Rusya'nın harekete geçmesini istediklerini yazdı.
Gerginlik giderek tırmanıyor! Putin’e açık çağrı yaptılar Gerginlik giderek tırmanıyor! Putin’e açık çağrı yaptılar Gerginlik giderek tırmanıyor! Putin’e açık çağrı yaptılar

 Habere göre ayrıca Rusya dün askeri tatbikat yaptı ve tatbikatta alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzeleri yok edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, şahin Rus milletvekillerinin Rusya lideri Vladimir Putin'e Suriye'ye fırlatılacak ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

"RUSYA VURMALI"

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin savaş gemisinden füze atılması halinde "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki 'yasa dışı eylemlere' yanıt vereceğini savundu, "Gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadesini kullandı.

Haberde Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığını ve alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek üzerine çalıştığı belirtildi.

"TRUMP BASKI ALTINDA"

Daily Telegraph'a göre ABD Başkanı Donald Trump da Beşar Esad'a askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında. Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'yi vurmamasının başkanlık döneminin en büyük hatası olacağını söyledi.

 

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