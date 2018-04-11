11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Bu gidiş nereye! "Kayınpederim bana.."

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Esenyurt'ta 2 aylık eşini aralarında çıkan yemek tartışması nedeniyle öldüren 21 yaşındaki İlknur Aktaş, mahkemedeki ilk savunmasını yaptı.
Bu gidiş nereye! "Kayınpederim bana.."
Bu gidiş nereye! Bu gidiş nereye! Bu gidiş nereye!

21 yaşındaki İlknur Aktaş, mahkemedeki ilk savunmasında, eşinin anne ve babasıyla birlikte yaşadıkları için psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, “Ramazan ayının 10. gününde kayınpederim bana, 'Sahurda koynuma gir' dedi. Kaynanam buna güldü” dedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık İ.A., avukatı ve S.A.’ın ailesi ile avukatları katıldı.

KAYINPEDERİM BANA ESKİ SEVDİĞİNİN ADIYLA HİTAP EDİYOR

Duruşmada ilk defa savunma yapan İ.A, eşinin anne ve babasıyla beraber yaşadıklarını söyleyerek, “Kayınbabam bana farklı şekilde davranıyor, farklı isimlerle sesleniyordu. Bana ‘Yeter’ diye hitap ediyordu. Bunun sebebini eltime sordum, o da kayınbabamın eski sevdiği kadının adı olduğunu söyledi.

KAYINVALİDEM BİLİYOR VE GÜLÜYORDU

Kayınvalidem de bunları biliyor ve gülüyordu. Bu nedenle eşimle sürekli aramızda tartışıyorduk. Ben de bu durumu aileme anlattım, ailem bana eşim ile aramda halletmemi söyledi. Olaydan 1 hafta önce kayınpederimi yarı çıplak gördüm. Kayınvalidem de fark etti. Sinirlenerek evden çıktım ve eşime geri gelmeyeceğimi söyledim, ancak beni ikna etti” dedi.

"HEDEFİM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ"

Olay günü saat 21.00 sıralarında eşinin eve geldiğini söyleyen İ.A, “Kendisine yemek hazırladım ve yedi. Ayrı eve çıkmadığımız için yine tartıştık. Bu esnada balkondaydım. Kayınvalidem yanıma geldi ve bana beddua etti. Ben de sinirlenerek yatak odasına gittim. Eşim de buradaydı, kayınvalideme hakaret ettim. Eşim de bunun üzerine bana tokat attı. Fotoğraf çerçevesini kırdım ve camıyla bileğimi kesecekken eşim buna engel oldu. Daha sonra mutfağa gidip bıçak aldım.

Tekrar bileğimi kesmeyi denerken eşim arkamdaymış, görmedim. Beni kendisine doğru çekti, arkamı dönünce bıçak göğsüne saplandı. Hedefim kendimdi, kendimi öldürmek istiyordum. Eşim üzerime düştü, hava alması için balkona götürdüm. Kayınvalidem bizi kanlar içinde görünce çığlık atarak aşağı kattaki oğlunun evine koştu. Ancak olay anını görmedi. O esnada 4 kez ambulansı aradım, ancak ulaşamadım” şeklinde konuştu.

‘SAHURDA KOYNUMA GİR’ DEDİ

Hamile olduğu için vitamin ilaçları kullandığını ve herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini söyleyen İ.A, “Kayınpederimin sözlü ve fiziksel tacizleri ile kayınvalidemin davranışları 2 ay içerisinde psikolojimi bozmuştu. Ramazan ayının 10. gününde kayınpederim bana ‘Sahurda koynuma gir’ dedi.Kaynanam buna güldü. Bunu başta eşime anlatmadım. Ancak daha sonra eşim bunlardan haberdar oldu. Yaşadıklarımı aileme anlattım. Onlar da bana bunları eşimle çözmemi söyledi” dedi.

SAVCI: İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VAR

Mahkeme başkanı emniyet, savcılık ve mahkeme salonunda verdiği ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek bunun nedenini sordu. İ.A. ise cevaben, “Ben karakolda ifade verirken eşimin vefat ettiğini bilmiyordum. Bu nedenle ifademi farklı şekilde verdim. Aile arasında hallederiz nasıl olsa, eşime bir şey olmamış diye düşündüm” dedi. S.A.’ın ailesinin avukatı Seymen Gelmez, “Kayınpederi Parkinson hastasıdır. Cinsel bir düşünce olamaz. Zaten olaydan sonra vefat etmiştir. Bıçak maktulün kalbinin altına isabet etmiştir. Sanıkla aralarındaki en az 20 cm’lik boy farkı dikkate alındığında kasıt olmadan bu şekilde saplanması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti İ.A ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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