Cengiz'li Roma tarih yazdı! Barça'yı elediler...

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma'nın gollerini 6. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada penaltıdan Daniele De Rossi ve 83. dakikada Kostas Manolas attı. Manolas'ın golünde asisti milli futbolcumuz Cengiz Ünder yaptı.
Maça yedek başlayan Cengin 73. dakikada oyuna girdi.
Roma, deplasmanda attığı golün avantajıyla 1983-84 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
Öte yandan Roma Kulübünün Twitter hesabından, 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği görseli paylaşıldı.