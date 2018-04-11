Beşiktaş'ın Oğuzhan için istediği rakam belli oldu

İngiliz ve İtalyan ekiplerinin takibinde olan ancak Beşiktaş'la sözleşme uzatan ancak resmi olarak açıklanmayan Oğuzhan'ın serbest kalma bedelinin 12 milyon euro olduğu öğrenildi.

Başta Arsenal, Newcastle United, Everton olmak üzere Premier Lig'den teklifler alan Oğuzhan için son dönemde İtalyan kulüpleri de gündeme gelmeye başlamıştı. Bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak için hesap yapan Avrupalılar'ın hevesin kursağında kalacağı belirtildi.

Siyah-Beyazlı takımın kaptanı olan ve sözleşme yenileyen Oğuzhan Özyakup'un, önümüzdeki günlerde anlaşmasının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yeni anlaşmada yönetimin 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmeye eklediği belirtiliyor. Almak isteyen 60 milyon TL'yi ödemeye mecbur. (Akşam)