Tarihi maç sonrası Cengiz'den itiraf!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi

İtalyan temsilcisi Roma, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederken Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Ünder, "Bugün herhalde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol, bir de bugünkü, benim için tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de bu başarıyı elde eder ve finale çıkarız" diye konuştu.

"Ben 10 yaşından beri onun videoları ile büyüyen biriyim"

Sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran ve 73'üncü dakikada Patrick Schick'in yerine oyuna dahil edilen Cengiz Ünder, Lionel Messi gibi büyük bir futbolcuya karşı oynamasına dair hislerini de şu sözlerle dile getirdi:

"Ben 10 yaşından beri onun videoları ile büyüyen biriyim. Sürekli onun videolarını izlerdim. Bugün onunla karşılıklı oynamak, inanılmaz ve tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum bunun için de. Kazandığımız için daha da mutluyum."

Cengiz Ünder'in, maçın 82'nci dakikasındaki korner atışını karşılayan Manolas, mücadelenin sonucunu belirleyen golü kaydetmişti.