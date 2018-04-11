G.Saray'ın Gençlerbirliği'ne kaybetmesi, Başekşehir ve Beşiktaş'ı olduğu gibi Fenerbahçe'yi de iyice şampiyonluk havasına soktu. Gerçi zirveyi ele geçiren Başakşehir'le hala 5 puan fark ama fikstür avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın da rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor. Bu görüşü en çok savunan ise Aykut Kocaman'dan başkası değil...
Tecrübeli teknik direktör, ligde kalan 6 hafta ve şampiyonluk şansları ile ilgili düşüncelerini dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda paylaştı. Üç rakiple yarışmalarının gözlerini korkutmamalarını isteyen Kocaman, "Bariz bir şekilde fikstür avantajımız var. Bunu iyi değerlendirirsek ipi göğüsleyebiliriz" dedi.
Osmanlı maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Tüm maçlarımızı kazanırsak ilk iki yüzde 90 garanti" diyen Aykut Kocaman, bu oranı yüzde yüze çıkarırken, deplasmandaki Sivasmaçının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Sarı-lacivertli hoca, şampiyonluk şansları içinse, "Eğer 6'da 6 yaparsak çok ipi de göğüsleyebiliriz" iddiasında bulundu.
6 MAÇIN 4'Ü İÇERDE
Fenerbahçe'nin İstanbul dışında sadece iki maçı var; Sivas ve Karabük... Kasımpaşa deplasmanı dahil 4 maç ise İstanbul'da. Kanarya; Antalya, Bursa ve Konya'yla Kadıköy'de oynayacak. Aykut hoca, bu durumu fırsata çevirmek zorunda olduklarını öğrencilerine aktarırken, "Sivas'ta sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. Kazanmak zorundayız. Bunu camiamıza borçluyuz" dedi. (Fotomaç)
11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Kocaman'dan son 6 hafta tahmini!
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