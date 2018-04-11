Liverpool City'i sahadan sildi ve turladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında M. City'yi 3-0 mağlup eden Liverpool, rakibini deplasmanda da 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.



Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi ve Manchester City 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Liverpool 56. dakikada Muhammed Salah ile skoru eşitlerken, 77. dakikada ise Roberto Firmino'nun golü ile öne geçti. Mücadele 2-1 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi.



İlk maçta Manchester City'i sahasında 3-0 mağlup eden Liverpool, deplasmanda da 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

SALAH TARİHE GEÇTİ



Bu arada Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah, 45. resmi maçında 39 kez ağları havalandırken, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol (8) atan Afrikalı oyuncu oldu.