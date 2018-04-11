Trump-Kim görüşmesinin tarihi belli oldu

Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri nedeniyle gerilen ABD-Kore ilişkilerinde yaşanan yumuşamanın, iki liderin görüşmesiyle taçlanması beklenirken, bu görüşmenin tarihi de belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un, Mayıs veya Haziran başında bir araya geleceği bildirildi. Başkan Trump, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini belirterek, “Mayıs’ta ya da Haziran başında onlarla bir araya geleceğiz. Karşılıklı saygı gösterileceğine inanıyorum ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlarının yok edilmesine ilişkin bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum” diye konuştu.

Trump görüşmelerle ilgili eski ABD liderlerine sitem etmeyi ihmal etmeyerek, “Bu görüşmeler yıllar önce gerçekleşmeliydi fakat önceki başkanlar, Kuzey Kore’yle görüşmemeyi tercih etti. Fakat eğer Kuzey Kore’yle 5,10 veya 15 yıl önce görüşseydik, herşey daha kolay olabilirdi” dedi. Trump’ın, Kim Jong Un’la bir araya gelmesi, “görevdeki bir ABD Başkanı”nın Kuzey Kore lideriyle yüzyüze görüşmesi açısından bir ilk olacak.