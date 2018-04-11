Macron'dan dikkat çeken paylaşım

Suudi Veliaht Prensi, en çok silah satın aldığı ülkelerden biri olan Fransa ile bu kez devasa kültürel anlaşmalara imza attı

Yemen'e Mart 2015'ten beri düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkım, katliam, açlık ve hastalıktan ölümlerle birlikte anılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman , üç haftalık ABD ziyaretinin ardından, Fransa'ya 3 günlük ziyaret düzenledi.

HARİRİ GERİLİMİ GERİDE KALDI

Ziyaretin Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimin sona ermesine vesile olduğu ifade edildi. Bin Selman, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da istifa açıklaması yapmaya zorlayıp günlerce esir almıştı. Devreye giren Macron, uzun pazarlıklar sonucunda Suudi Veliahtı'nın Hariri'yi serbest bırakmasını sağlamıştı.

MACRON, PRENS'E 'HALKA YOL GÖSTEREN ÖZGÜRLÜK'Ü GÖSTERDİ

Macron, MbS ile Paris'teki ilk görüşmesini Louvre Müzesi'nde yapmayı tercih etti. Pazar akşamki özel görüşme ve yemekle ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Suudi Veliahtı ile birlikte Louvre Pramidi ve 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosunu incelerken fotoğraflarını yayımladı.

FRANSA, 20 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞI KÜLTÜREL TURİZM MERKEZİ KURACAK

Fransa'nın Suudi Arabistan'ın arkeolojik alanları Medain Salih ve El Ula'yı kültür turizmi merkezine çevirmesine yönelik 20 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Fransa bu bögelerde arkeolojik kazılar yapacak, çıkan kalıntıları korumaya alacak, müzeler kuracak. Bölgelerin planlamasını yapacak, altyapısı, ulaştırmasını oluşturacak, otellerini hizmete sokacak. Hatta üniversite, araştırma merkezi ve yerel arkeoloji ekibi kuracak. Bunun Arap dünyasındaki en önemli kültürel turizm planı olduğu söyleniyor.