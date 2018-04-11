11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Trump sosyal medyadan sert çıktı!

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Trump sosyal medyadan sert çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı. Trump, kendisine karşı 'cadı avı' yürütüldüğünü iddia ederek, 'bol ünlemli' bir tweet paylaştı.
Trump sosyal medyadan sert çıktı! Trump sosyal medyadan sert çıktı! Trump sosyal medyadan sert çıktı!

 

Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABDFederal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konulmuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. 

Trump, ilk tweetinde 'Avukat-müvekkil gizliliği öldü' derken, ikincisinde 'Tamamen bir cadı avı' ifadesini kullandı. 



Amerikan medyasındaki haberlere göre Cohen'in ofisine gelen FBI yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yapmıştı. 

Ofisteki çok sayıda basılı ve on-line dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi. 

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

Amerikan kamuoyunda daha önce Cohen'in adı, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Daniels'e "susması karşılığında" 130 bin dolar ödeme yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Daha önce konuyla ilgili konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti. 

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