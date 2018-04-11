Fransa'da laiklik tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Pazartesi günü Piskoposlar Birliği üyelerine yaptığı konuşmada, Kilise ve devlet arasındaki “yıpranmış” bağları “onarmak” gerektiğini ifade etmesi, Fransa’da laikliğin tehlikede olduğu tartışmasını başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Pazartesi günü Piskoposlar Birliği üyelerine yaptığı konuşmada, Kilise ve devlet arasındaki “yıpranmış” bağları “onarmak” gerektiğini ifade etmesinin üzerine Sol parti liderleri yaptıkları açıklamalarda, laikliğin Fransa’nın temellerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"LAİKLİK CEVHERİMİZDİR"

Fransız Sosyalist Partisi'nin (PS) yeni lideri Olivier Faure, 7-8 Nisan'da yapılan parti kongresindeki konuşmaları hatırlatarak; "Laiklik bizim cevherimizdir. Bir cumhurbaşkanı bunu savunmalıdır" dedi. Konuşmasında Faure, ayrıca, cumhuriyetlerde "yasaların yerine inançların geçemeyeceğini", laikliğin herkesin inanma özgürlüğünü koruduğunu savundu.

Sosyalistler olarak 1905 yasasını hiçbir kimsenin sorgulamasına izin vermeyeceklerini belirten lider, bu yasanın yanlış yorumlanarak, özellikle Müslümanlara yönelik bir yaftalama hareketine dönüşmesine izin vermeyeceklerini de söyledi.

"KİLİSE ÜYESİ MACRON, CAMİ TURNESİ DE YAPACAK MI?"

Emmanuel Macron'a en sert eleştiriler, aşırı sol partisi La France Insoumise'in lideri Jean-Luc Melenchon'dan geldi. Macron'u sorumsuzlukla suçlayan Melenchon, "Şimdi Kilise üyesi Macron, sinagoglara, camilere, tapınaklara da turne yapacak mı?" diye sordu.

Söylenenlerin kabul edilemez olduğu belirten Melenchon, "cumhurbaşkanı beklerken, karşımızda vaiz bulduk" ifadelerini kullandı.

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Pispokoslar Birliği'nin düzenlediği bu konferansın, Fransa Yahudi Kurumlar Temsil Konseyi'nin (CRIF) her sene düzenlediği akşam yemeğine nispeten yapıldığı söylendi.

Cumhurbaşkanı Macron, 7 Mart'ta CRIF'in düzenlediği akşam yemeğine katılmış ve antisemitizmin halen Fransa'da var olduğunu belirtmişti.

Macron, geçtiğimiz sene Haziran'da da, başkanı Ahmet Oğraş olan Fransız Müslümanlar Konseyi'nin (CFCM) iftar yemeğine katılmış, radikalleşmeye karşı Müslümanlarla ortak hareket edilmesi gerektiğini söylemişti.