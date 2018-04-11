11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait

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Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait
Suudi Arabistan'da, çölde ilk insana ait olduğu sanılan parmak fosili bulundu.
Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait

 

Suudi Arabistan'da insanın yerküredeki göç tarihini değiştirecek bir parmak fosili bulundu.

Ayrıntıları "Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan keşif, Suudi Arabistan'ın el Wusta bölgesinde yapıldı.

Araştırmacılar, korunmuş bir dere yatağında bulunan parmak fosilinin, sadece ilk insana ait olabileceğini ve yaklaşık 85 bin yıl öncesinden kaldığını belirtti.

Doğrulanması halinde fosilin, Arap Yarımadası'nda 85 bin yıl önce yaşayan insana ait ilk kalıntı olacağı kaydedildi.

Griffith Üniversitesinden Paleontolog Julien Louys, keşfin 85 bin ila 90 bin yıl önce insanın Afrika ve Doğu Akdeniz dışında bir bölgede yaşadığını gösterdiğine dikkati çekerek, insanın buralardan 60 bin yıl önce göç ettiği görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonunun destek verdiği uluslararası araştırma ekibinin, el Wusta'da ayrıca işaretlenmiş hayvan kemikleri ve taştan aletler bulduğu ifade edildi.

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