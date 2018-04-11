Korkunç bilanço! Cezayir'de uçak düştü

Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü. Cezayir devlet televizyonu kazada 257 askeri personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri uçağın Boufarik havaalanında düştüğü açıklandı. "Ilyushin" tarzı uçağın Cezayir Hava Kuvvetleri tarafından personel taşıma ve lojistik amaçlı olarak kullanıldığı ifade edildi.



ÖLÜ SAYISI 257



Cezayir devlet televizyonu kazada 257 askeri personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DÜŞÜŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR



Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Cezayirli resmi yetkililer de henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Boufarik Askeri Üssü'nden, ülkenin batısındaki Tinduf vilayeti, oradan da güneybatıdaki Beşar vilayetine gidecek olan askeri nakliye uçağı, askeri üssün çevresindeki boş bir tarım arazisine düştü. Bakanlık, uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.Bu arada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayıd Salih'in uçağın düşmesinin akabinden olay yerine intikal ettiği belirtildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Cezayirli resmi yetkililer de henüz bir açıklama yapmadı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Bölgeden gelen ilk görüntülerde siyah duman bulutları dikkat çekti.