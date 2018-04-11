Üniversitede katliam! Rektör istifa etti

Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı tam 6 gün önce yaşanmıştı. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tarafından Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

GÖNEN'DEN AÇIKLAMA

Bugün ESOGÜ Rektörlük makamında açıklamalarda bulunan Rektör Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini belirtti. 2011 yılından bu yana görevde olan Gönen, "2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Huzurlarınızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aileme teşekkür ediyorum. Tüm bu açıklamalardan sonra, devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" dedi.