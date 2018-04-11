11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Suudilere satılan Patriotlar birer "limon"

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ABD'nin ünlü dış politika dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı S-400 alışverişinin önüne geçmek için ABD'nin Türkiye'ye satmaya çalıştığı Patriotların birer "limon" olduğunu yazdı.
Suudilere satılan Patriotlar birer "limon"
Suudilere satılan Patriotlar birer Suudilere satılan Patriotlar birer Suudilere satılan Patriotlar birer

 

Türkiye-Rusya arasında gerçekleşecek olan S-400 füze savunma sistemi alışverişini engellemek isteyen ABD, Türkiye'ye Patriot satmaya çalışıyor. Ancak ABD dış politikasında etkin bir dergi olan Foreign Policy'de yer alan makalesinde Jeffrey Lewis, araştırmaların Patriotların "hiçbir füze saldırısını engelleyemediğini" gösterdiğini ve Patriotların birer "limon" olduğunu söyledi.

FÜZELERİ DURDURDUĞUNA DAİR KANIT YOK

Suudi Arabistanlı yetkililer, 25 Mart tarihinde Husilerin Yemen'den Riyad'a attığı 7 füzenin Patriotlar sayesinde başarılı şekilde engellendiğini açıklamıştı.

Ancak Lewis, bunun doğru olmadığını belirterek konunun ölen yada yaralananların sayısının az olmadığını Suudi Arabistan’a atılan füzelerin birinin bile engellendiğini gösteren tek bir kanıt olmadığını ifade etti.

Saldırıların bir tanesinin belki engellenmiş olabileceğini ama bundan da kuşku duyulduğu yazılan makalede ayrıca Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün incelemesinden bahsedildi.

Enstitünün araştırmacılarının, Suudi Arabistan'a yönelik 2017'nin Kasım ve Aralık aylarında yapılan iki füze saldırısını incelediği ve yetkililerin açıklamalarının aksine füzelerin vurulma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

SCUD’LARI BİLE ENGELLEYEMEDİ

Amerikalı yazar, Husilerin Yemen’den atttığı füzelerin Suudi Arabistan Patriotları tarafından vurulduğuna dair şimdiye kadar hiçbir kanıtın bulunmadığını net şekilde ifade ederken, Patriotların Körfez Savaşı'nda da Irak'ın attığı Scud füzelerinin de oldukça az bir kısmını engelleyebildiğine dikkat çekti.

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