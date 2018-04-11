11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi

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FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi
İsmail Küçükkaya, başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocukları için "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" dedi.
FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi

Öğrencilerin namaz kılarken görüntülerini çekerek haberlerine konu edinen Uğur Dündar'ın habercilik tarzı, FOX TV'de devam ettirilmek istendi.

FOX TV ekranlarında Çalar Saat programıyla izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesinde yaşananları ekrana taşıdı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNE ZOOM YAPTILAR

Bu konuda kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ifade eden Küçükkaya, futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocuklarının başörtüsü taktığını gösterdi.

"BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARIMIZ AYNI DURUMDA"

Kız çocuklarının yüzüne zoom yapılarak ekrana getirildiği görüntülere ilişkin Küçükkaya, "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim." dedi.

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