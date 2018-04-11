11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 110.851 0.12
  • Altın: 179,395 1.29
  • Dolar: 4,1487 0.77
  • Euro: 5,1298 0.97

Nevşehir'de bir garip ölüm haberi

»
Nevşehir'de bir garip ölüm haberi
Son dakika haberi... Nevşehir'in Çardak köyünde öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve yüksek lisans Öğrencisi Kübra Yılmaz ölü olarak bulundu.
Nevşehir'de bir garip ölüm haberi Nevşehir'de bir garip ölüm haberi Nevşehir'de bir garip ölüm haberi

Nevşehir'in Çardak köyünde çiftçilerin hareketsiz yatan iki kişi bulduğu ve 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ölenlerden birinin Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Yılmazolduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonrasında cesetler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.'nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyanet'ten terör hamlesi! Sahaya iniyorlarDiyanet'ten terör hamlesi! Sahaya iniyorlarDiyanet İşleri Başkanlığı, "Türkiye’de Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele" konulu projeyle FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin gerçek yüzünü sahada anlatacak.
Nevşehir'de bir garip ölüm haberiNevşehir'de bir garip ölüm haberiSon dakika haberi... Nevşehir'in Çardak köyünde öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve yüksek lisans Öğrencisi Kübra Yılmaz ölü olarak bulundu.
"Montrö'yü değiştireceğiz""Montrö'yü değiştireceğiz"İstanbul Boğazı'ndaki kazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Montrö'yü değiştireceğiz tabi ama bunlar kolay değil, önce statüyü değiştireceksiniz." dedi.
Üniversitede katliam! Rektör istifa ettiÜniversitede katliam! Rektör istifa ettiEskişehir Osmangezi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Suudilere satılan Patriotlar birer "limon"Suudilere satılan Patriotlar birer "limon"ABD'nin ünlü dış politika dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı S-400 alışverişinin önüne geçmek için ABD'nin Türkiye'ye satmaya çalıştığı Patriotların birer "limon" olduğunu yazdı.
Bu gidiş nereye! "Kayınpederim bana.."Bu gidiş nereye! "Kayınpederim bana.."Esenyurt'ta 2 aylık eşini aralarında çıkan yemek tartışması nedeniyle öldüren 21 yaşındaki İlknur Aktaş, mahkemedeki ilk savunmasını yaptı.
  • Hepsi yakalandı! Hücre evine operasyon11 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
  • Yunanistan'ın helikopter fantazisi kısa sürdü11 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
  • O site kapatıldı11 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
  • 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasının sırrı çözülüyor11 Nisan 2018 Çarşamba 09:47
  • Kapana kısıldı! Artık özel odada saklanıyor11 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • Putin’den Ruhani’ye: Erdoğan en iyisini ikram eder11 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
  • Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar11 Nisan 2018 Çarşamba 07:40
  • Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi11 Nisan 2018 Çarşamba 07:20
  • İşte FETÖ'nün MİT'e sızma evreleri11 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Kılıçdaroğlu'na Pendik'ten ders gibi cevap10 Nisan 2018 Salı 22:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri