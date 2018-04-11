Korku dolu bekleyiş! İran tehdidinin ardından İsrail alarma geçti

İran'ın Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu Tel Aviv yönetimine yönelik "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" açıklamasının ardından, İsrail askeri önlemleri artırdı. Ülkenin alarm durumuna geçtiği belirtiliyor.

Haaretz gazetesindeki habere göre, yabancı bir ajansa konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin 'İsrail'in saldırısına karşılık verilecek' açıklamasının ardından kuzey sınırındaki İsrail birlikleri alarm seviyesine geçirildi.



İNTİKAM SALDIRISI DÜZENLENEBİLİR

İsrail tarafından söz konusu tehdidin ciddiye alındığı belirtilen haberde, İran'ın veya Hizbullah'ın intikam amaçlı saldırı düzenleyebileceği belirtildi. İsrail ordusu basın ofisi ise AA muhabirinin kuzey sınırındaki askeri önlemlere ilişkin sorularına yorum yapamayacaklarını söyledi.



İSRAİL SALDIRIYI REDDETMİŞTİ

Humus kentindeki T-4 hava üssünden geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklasa da İsrail, bunu reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri birliklere yaptığı ziyarette, "Suriye'deki saldırıyı kim yaptı bilmiyorum ama neye mal olursa olsun İran'ın, Suriye'de alış veriş yapmasına izin vermeyeceğiz." demişti.