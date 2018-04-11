Başbakan Yıldırım: Böyle bir dünya yok

Başbakan Binali Yıldırım, "Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi zirvelerinden yeni bir faaliyete girmiş görünüyor. Bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ekonomiye yönelik değerlendirmesinde "Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Milli irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz." dedi. Açıklanan teşvik paketini de hatırlatan Yıldırım, "Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar. 'Efendim, koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz. Bu kafayla hareket edenler, bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

"BAZILARI TEŞVİKTEN MUTLU OLMADI"

Daha çok üretmeye daha çok büyüme hedeflenen teşvik sisteminde neler var? Katma değeri fazla olan, teknoloji gerektiren ve Türkiye'nin cari açık verdiği alanlarda yatırım. Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar. 'Efendim, koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz. Bu kafayla hareket edenler, bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok. Bunlar tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz olma, bilgi olmadan ilgi sahibi olmanın getirdiği cehalettir. 23 proje var. Doğrudan 35 bin kişi istihdam ediliyor. Dolaylı olarak 134 bin istihdam var. Bırak ötesini, 20 milyar dolar bir kalemde ihracatla ithalat arasındaki açığı azaltıyor.

BÖYLE BİR DÜNYA YOK

Toplam 18 OSB ortasında bulunan yarım saatten az bir sürede buralara ulaşan, sanayi ile üniversite işbirliği önemlidir.İdeal şartlar fanus içinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Hayat özel sektörü, üniversitesi, sanat camiası ile her türlü fırsata ve tehdite de açıktır. Hayatta kalmak için her alanda mutlaka var olmalı mücadele etmeliyiz. Biz o yıllarda okurken üniversitede staj bulamazdık. Mezuniyetin gecikmesi söz konusu oluyor. Bunlar yaşanan şeyler. Buraya giren her öğrenci 200 TL ile 2 bin TL arasında bursu hazır. Keşke bugünlerde okusaydık.

DOKTORLARIN İŞSİZ KALMA RİSKİ OLACAK

Bulunduğumuz her zaman neyse, sorumluluğumuz var. O zamanıdolu dolu geçirmemiz lazım. Şu an zaman, paradan daha kıymetli. En az bir yabancı dili en iyi şekilde yazacak, konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünya küresel bir köy haline geldi.Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi... Bunlar tüm üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki bazı mesleklerin artık havası da kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak. Doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olacak. Neden? Bilişim ile her şey hallolacak.

ŞİMDİ ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık. Ama aldığımız bu yolu yeterli göremeyiz. Biz geçen sene dünyanın G20 içinde en fazla büyüyen ülkesi olduk bu gurur vesilesi ama yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım. Türkiye 2002-2017 arası üst üste yüzde 5.8 büyümeyi başardı. Bu noktalara kolay gelmedik. Küresel finans piyasaları şu an da bir dalgalanma içerisinde. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı... Amerika, Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler gerekiyor. Türkiye de buna dahil. Benzerini muhatap ülkelerde de yapıyor. Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor. Türkiye'de bundan etkileniyor. Biz, bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyor. Bütün olayların merkezinde biz varız. Savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. 2016 darbesinden sonra yaşadık. Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Hızlı bir şekilde toparlandık, 3.2 ile 2016'yı kapattık. 2017'de 7.4 rekor! Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar.

BÜYÜMEMİZ DEVAM EDECEK

Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Küresel sermaye ve özel sektörde devletimizin verdikleri teşvikler ile büyümemiz devam edecek.

BURNUNDAN KIL ALDIRMIYORLARDI

Bir kere işin içine sorumluluğu dahil ettiğiniz zaman, onlar da bu sefer ellerini taşın altına koydular. Gerçek anlamda üniversite sanayi işbirliği başlamış oldu. Bizim zamanımızda üniversiteler burnundan kıl aldırmıyor. Bunun bize bir faydası yok. İkisi birbirinden bekliyor. Olmaz. Bu ezberi Gebze Teknik Üniversitesi bozmuş. Bu potansiyelimizi ortaya çıkarmış. Şimdi 11 teknik üniversitemiz var. Gebze Teknik Üniversitesi 4 yıllık geçmişi var ama öyle bir hızlı geliyor ki asırlık üniversitelerin ensesinde. Bu da onlara bir mesaj veriyor.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMAYA BAŞLADILAR



Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki Türkiye'ye bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'yi örnek almaya başladılar. Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye olmalıdır, komşuları olmalıdır. Tüm bunlar geride kalacak. Bilim teknoloji alanına daha çok yatırım yapmamız lazım. Her sene bin kişi gönderiyoruz. 130 bin 100 değişik ülkeden okuyanlar var. Bu okuyan insan ne oluyor? Türkçe konuşuyor. Bunları servet harcasanız sağlayamazsınız. Bu bir geleceğe yatırımdır. Sizin ülkenizin güzelliklerini anlatan, değerlerini yaşayan dünyanın her tarafında insanlar olması ne demek? Sizin her zaman gündemde olmanız demektir.

AKLA PARA VERMEZSEN ÖMÜR BOYU BEDELİNİ ÖDERSİN

Şu an 77 teknoloji geliştirme bölgesinden 56'sı faaliyete geçti, devam ediyor. 212'nin de altyapı çalışmaları sürüyor. Ar-Ge merkez olma niteliğini kazanan, belgesini alan 857 tane şu an firma var. Demek ki artık firmalarımız geleceğin Ar-Ge'de olduğunun farkına varmış. Şimdi akla para vermezsen ömür boyu onun bedelini ödersin.Amerika 5 dakikada karar verir 5 yılda da işin içinden çıkamaz. Bugünlerde de görüyoruz.

BU İŞ BİTMEZ DENİLEN İŞİ TÜRKİYE BİTİRİR

Teknolojik ürün yatırım destek kapsamı, son dakika mucizesi... Hiç kimsenin bu iş bitmez diyeceği işi Türkiye bitirir. Bunu Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaşadık. Kararlı, istikrarlı yapsak daha doğru ama ben bir gerçeği ifade ediyorum. Prensip ne? Zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır.

Teknolojik Ürün Destek kapsamında 2014 yılından bu tarafa Ar-Ge projelerinde 25 ilede 17 sektörde ortaya çıkan 422 projeye teknolojik ürün belgesi verilmiş.