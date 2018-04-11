Tehlikeli araba kullanan 3 yıl hapis yatacak

Trafik canavarları günümüzde hemen her cadde ve sokak başında karşımıza çıkabiliyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu duruma artık 'dur' diyecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının oranı artırılacak.
İŞTE CEZA VE ORANLARI
Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçuna yönelik yer alan, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.
Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir yıla çıkartılacak.
Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Öte yandan alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası da yarı oranında artırılacak.
- "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" mesajından sonra yeni tweet!ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisiABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiGelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarRusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!Hulusi Akar 20 yıl sonra gidip onu buldu!Putin namlunun ucunda! Korku salan paylaşımSıcak saatler! Bir tehdit de İsrail'den
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:55 Güneş 06:25 Öğle 13:11 İkindi 16:50 Akşam 19:46 Yatsı 21:10
- 22°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 24°C Ankara
- 20°C Antalya
- 26°C Artvin
- 25°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 107.792 -2.64
- Altın: 182,178 2.86
- Dolar: 4,1870 1.71
- Euro: 5,1870 2.10
Tehlikeli araba kullanan 3 yıl hapis yatacak
Trafik canavarları günümüzde hemen her cadde ve sokak başında karşımıza çıkabiliyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu duruma artık 'dur' diyecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının oranı artırılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yok böyle iğrençlik!
- Boşandıktan sonra çocuklar annelerinin soyadını alabilecek!
- İhanetine çocukları da alet etti!
- "Montrö'yü değiştireceğiz"
- Ülkücüleri kızdırdan paylaşım
- Yayınladığı mesajla duyurdu! Tümünü birden geri çekti...
- Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!
- Bergen'i öldüren kocası tecavüzden tutuklandı!
- "Bebeğimi alan organlarını da kullanabilir"
- Polis memuru okulda dehşet saçtı!
- O site kapatıldı
- Facebook'tan Çakıcı kararı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.