11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu!

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'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu!
ABD ve Rusya'nın karşılıklı restleşmelerinin ardından Beşar Esed'ın korkup İran'a kaçtığı iddia edilmişti. Rus medyasına konuşan rejim kaynakları ise Esed'in Suriye'de olduğunu ifade etti.
'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu! 'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu! 'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu!

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Alexander Zasypkin, "ABD'nin Suriye'ye göndereceği füzeler düşürülecek." açıklamasında bulundu. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı. Rusya ve ABD'nin Suriye konusundaki karşılıklı açıklamaları suların ısınmasına neden oluyor. 'Esed Suriye'den İran'a kaçtı' iddiası ise rejim tarafından reddedildi.

ESED İRAN'A KAÇTI

SkyNews’in İsrail medyasına dayandırdığı iddiaya göre, ABD bombardımanından korkan Beşar Esad, Şam’daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyuyla ayrıldı.

Bu iddialara yanıt veren bir kaynak, “Esed ve ailesi halen Suriye’deler. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

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