11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 108.967 0.00
  • Altın: 180,483 1.90
  • Dolar: 4,1525 0.00
  • Euro: 5,1381 0.00

Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...

»
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.
Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...
Demirtaş: PKK'dan talimat gelse... Demirtaş: PKK'dan talimat gelse... Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...

 

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve bazı HDP milletvekilleri ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya alınan davanın bugünkü duruşmasında, Demirtaş'ın eşi ve çocukları da hazır bulundu.

Hakkında kabul edilen 31 fezlekenin birleştirildiği iddianameye ilişkin savunmaya geçmeden önce yargılama usulüne ilişkin açıklama yapmak istediğini belirten Demirtaş, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evraka ulaşamadığını söyledi.

"TUTUKLANMAYI BEKLEDİM"

Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde tutuklanmasını beklediğini ancak yurt dışında olması nedeniyle 4 Kasım akşamı evinde alındığını ifade ederek, "Hatta yurt dışında cezaevinde giyeceğim ortopedik ayakkabılarımı alarak geldim." dedi.

Hakkında fezleke hazırlayan savcıların büyük bir kısmının FETÖ üyeliğinden tutuklandığını belirten Demirtaş, örgüt üyesi yargı mensuplarının yargılamasını yaptığı birçok davanın, kumpas olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü kaydetti.

1 ve 2 nolu fezlekelerin tamamının kumpas ürünü olduğunu iddia eden Demirtaş, bunlarla yargılama yapılmasının hukuka aykırı olacağını savundu.

"CEMAAT HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTEDİ"

Çözüm süreci boyunca FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerin yoğun bir şekilde istihbarat faaliyeti yürüttüğünü, bu şekilde elde edilen bilgilerin Milli Güvenlik Kuruluna (MGK) sunulduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"O dönem cemaat, 'Sizin çözüm süreci adına bir arayışınız var ama bunlar da alttan siyasi faaliyet yapıyor' mesajı veriyordu. Böylece hem hükümeti zor durumda bırakmak hem de demokratik siyasetin önüne geçmek istiyorlardı. Amaçları sıkıştırmak, orduyla yargıyla hükümeti karşı karşıya getirmek, bizimle karşı karşıya getirmekti. Dertleri daha büyük, daha ciddiydi. Bu kumpasları, alçakça fezlekeye çevirdiler. O dönem biz de hükümet de siyaseten dik durduk, Allah var. 2009'dan itibaren tutuklamalar yapıldı, yoksa dinlemeler daha önce yapılıyordu. Dinleme kayıtlarında öyle bir tezgah kurulmuş ki sanki ben PKK yöneticileriyle sürekli görüşmüşüm."

"PKK'DAN TALİMAT GELSE KABUL ETMEZDİM"

Dinleme kayıtlarına ilişkin savcının yaptığı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını, iddia edildiği gibi PKK yöneticilerinden talimat almadığını ileri süren Demirtaş, "Bugüne kadar bana PKK yöneticilerinden asla bir talimat gelmemiştir. Gelse kabul etmezdim. Siyasi olarak karar almayacak kişi değiliz, kimse kusura bakmasın. Biz çocuk muyuz, birileri bize talimat gönderecek, biz de denileni yapacağız?" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
THY'den yerli uçak açıklaması: 2030'da üreteceğizTHY'den yerli uçak açıklaması: 2030'da üreteceğizTHY Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel, Hamburg’da devam eden sivil havacılık fuarı Hamburg Aircraft Fuarı’nda açıklamada bulundu.
Taksim'in ortasında ibretlik görüntüTaksim'in ortasında ibretlik görüntüTaksim Meydanı’nda sentetik uyuşturucu kullanıp kendinden geçmiş haldeki 3 kişinin yürek burkan görüntüleri kameralara yansıdı.
Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.
Yunanistan'ı S-400 korkusu sardıYunanistan'ı S-400 korkusu sardıTürkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini alacak olması nedeniyle endişelenen Çipras, Putin ile görüşmeye hazırlanıyor.
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.
ABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.
  • Gelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılar11 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar11 Nisan 2018 Çarşamba 15:16
  • Hulusi Akar 20 yıl sonra gidip onu buldu!11 Nisan 2018 Çarşamba 15:00
  • Tehlikeli araba kullanan 3 yıl hapis yatacak11 Nisan 2018 Çarşamba 14:20
  • Yazıcıoğlu'un avukatı: Çoğu FETÖ'cüydü11 Nisan 2018 Çarşamba 13:57
  • Başbakan Yıldırım: Böyle bir dünya yok11 Nisan 2018 Çarşamba 13:20
  • Camiye çirkin saldırıyı üstlendiler!11 Nisan 2018 Çarşamba 12:55
  • Diyanet'ten terör hamlesi! Sahaya iniyorlar11 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
  • Nevşehir'de bir garip ölüm haberi11 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
  • Üniversitede katliam! Rektör istifa etti11 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri