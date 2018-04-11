11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

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ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek
ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi.
ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin,bugün yaptığı açıklamada Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin düşürüleceğini açıklamıştı. Rusya'nın bu açıklamasına ABD cephesinden cevap bizzat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

HAZIR OL RUSYA, FÜZELER GELİYOR...

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz geliyor"ifadelerini kullandı.

İNSANLARI GAZLA ÖLDÜREN BİR HAYVANLA PARTNER OLMAMALIYDINIZ

Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya da değinerek Rusya'ya seslendi ve "Gazla insanları öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalıydınız" dedi.

vwcr8_1523444678_9012.jpgRUSYA:DERHAL KARŞILIK VERİRİZ

Lübnan'daki El Manar televizyonunda konuşan Rus Büyükelçi Zasypkin, "Amerikalılar vurursa o zaman füzeleri düşürülecek, hatta bu füzelerin atıldığı yerler de vurulacak" demişti. Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov ise, ABD'nin Suriye'de Rus ordusunu vurması halinde derhal karşılık vereceklerini söylemişti.

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