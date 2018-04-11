THY'den yerli uçak açıklaması: 2030'da üreteceğiz

THY Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel, Hamburg’da devam eden sivil havacılık fuarı Hamburg Aircraft Fuarı’nda açıklamada bulundu.

Hamburg Aircraft Interiors Expo 2018 ve Catering Fuarı’na özellikle kabin içi ekipmanı ve uçak tekstili üreten Türk firmaları damgasını vurdu.

Fuarla ve Türk havacılık sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı, TAİ Yönetim Kurulu Danışmanı ve Saha İstasyon Savunma ve Havacılık Kümesi Başkan Yardımcısı Halil Tokel, yedek parça üretiminde çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, tüm hedeflerinin kendi uçaklarını üretmek olduğunu söyledi.

2023'E KİLİTLENİLDİ

THY bünyesinde uçak parçalarının yerli üretimiyle ilgili son yıllarda kurulan 200’den fazla firmanın bu alanda çalıştığını belirten Tokel, ”Tüm hedeflerimiz 2023’e kilitlendi. Bu fuara ilk defa 2013’de birkaç firmayla katılmıştık. Bugün ise 25 firmayla katıldık. Seneye 100, 2023’de de 500 firmayla bu fuara katılarak fuardaki firmaların yarısını oluşturmayı hedefliyoruz“ dedi.

3 ALANDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Uçaklarda mutfak dolabı olarak bilinen Galley, eğlence sistemi ve koltuk üretiminde kalite, fiyat ve hafiflikte şu an dünyada birinci sırada olduklarını söyleyen Tokel, “THY, THY Teknik ve TAİ’nin ortaklaşa kurduğu TCİ Cabin Interior, uçağın en zor parçalarını üretiyor. 500 uçaklık aldığı siparişlerle 2025’e kadar kapasitemiz dolmuş vaziyette. Muazzam bir ilerleme var. Her yıl yarım milyar dolar uçak parçası alıyorduk. Bunu ilk etapta üçte bir oranında azaltmak, sonra ise 2023’e kadar tüm parçalarımızı kendimiz üretmeyi planladık“ diye konuştu.

Tokel, ayrıca 5 yıl önce ürün satın almaya geldikleri Hamburg fuarında bugün dünyaya iç kabin ve teknik ürünler pazarlayan bir ülke konumuna geldiklerine dikkat çekti.

''2030'DA EN İYİ UÇAKLARI YAPACAĞIZ''

2023‘de askeri ve sivil uçakların tüm parçalarını yapan bir ülke haline geleceklerini belirten Tokel, “Türk sanayisi 400 bin adet üretim gücüne sahip. Türkiye, havacılık sektörünün yan sanayi ve altyapısını tamamlayarak dünyanın en iyi yolcu ve askeri uçaklarını yapma yolunda hızla ilerliyor. Tüm bu altyapıyı oluşturduktan sonraki asıl hedefimiz ise yerli ve milli yolcu uçaklarımızı üretmektir. 2030-2050 yılları arasında dünyanın en iyi uçaklarını yapmak istiyoruz. Bu boyumuzu aşarsa İslam ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve bize düşman olmayan dost ülkeleri arkamıza alarak yeni bir uçak markasını dünyaya hediye edeceğiz. Çünkü havacılıkta parça esastır. Parçayı yaptıktan sonra uçağı yapmak hayal değil. Her alanda olduğu gibi yurt dışı bağımlılığımızı havacılıkta da ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm bu atılımlarla Türk sanayisinin havacılık sektörünün gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız“ dedi.