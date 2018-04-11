Sıcak saatler! Bir tehdit de İsrail'den

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.

Haberde, İran'a, İsrail'e karşı saldırı girişiminde bulunmamasını tavsiye eden yetkililerin, "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Esed rejimini haritadan ve dünyadan sileriz." dediği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarından Suriye konusunda sessiz kalmalarını istedi.

Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklamış, Tel Aviv yönetimi ise bunu reddetmişti.

"Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." şeklinde açıklama yapan İranlı bir yetkili, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.