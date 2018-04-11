Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Roman vatandaşlarla bir araya gelen ve bu buluşmada Suriyelilerle ilgili provokatif sözler sarf eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Sen olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin sonra da sen yanına gidersin.. Suriyelilere verilen ayda 200-250 liraya dahi tahammül edememiştir. Şimdi de roman vatandaşlarımızla Suriyelileri kıyaslayarak karakterini ortaya koymuştur. Yarın roman kardeşlerimizle bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. "demişti.

Bugün Kullisye'de roman vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na, " Bay Kemal diyor ki, ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor diyor. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim. Kaldı ki mesele sadece Roman meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin gelişmesi ve zenginleşmesi meselesi. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Esad Kabaklı üstad Burdur'da kaza geçirdi. Az önce ameliyat oldu. Az önce konuştum, dün gecede konuştum. Kendisine, Rabbim şifalar versin. Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık hanım efendiye teşekkür ediyorum. Beni doğduğum yere götürdüler. Biz Ateşspor'duk, onlar Erukspor'du. Hep yenerdik onları. O tabloyla 11, 12 yaşıma döndüm. Oradan sadece doktor çıkmıyor, cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Fransa'nın, Almanya'nın yaptıklarına. Bunlar medeniyiz diye geçinirler ancak medeniyetle alakaları yoktur, bunu böyle bilin.



BİRİLERİ TAKLİT YAPAR BİZ ASLINI YAPARIZ



Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Burada milletin evinde buluşmaktan gurur duyuyorum. Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yan yana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk.



ÜSTÜNLÜK SADECE TAKVADADIR



Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor. İnsan yanlış yollara sapma eğilimi olan bir varlıktır. Mesele ruhtan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor. İçeriye girerken bazı sanatçılarımızı da gördüm, şimdi burada yok. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşaallah. Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır.



ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSIZ KALMAYACAĞIZ



Hayatımız boyunca yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İBB'den bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk. Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi fransız kalmayacağız.

SEVGİMİZİ SADECE SÖZDE BIRAKMADIK

Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık. Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular.

ROMAN FEDARASYONLARINA SESLENİYORUM...

Roman vatandaşlarımızın konut sorunlarını çözmek için ülkemizin farklı yerlerindeki 31 merkezde toplam 4 bin 608 sosyal konut inşa ettik. Roman vatandaşlarımızın aylık 130 lira taksitle ödemesini yaptığı projeyi devam ettiremedik. Roman arkadaşlarımız kendi aralarında kuracakları kooperatiflerle arsa sorununu çözüp bize başvururlarsa biz de onlara konut inşası konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgedeki camiler aktif bir şekilde çalışıyor.Roman federasyonlarına sesleniyorum, dil çalışmalarına yoğunlaşın. Bu dil faaliyetleri sizlerin bütünleşmesini sağlayacaktır. Siroma adıyla yürütülen projeyle 12 ildeki Roman vatandaşlarımızın sağlık, eğitim alanındaki ihtiyaçları gideriliyor.



BEN ONLARIN İÇİNDE BÜYÜYÜP GELDİM BAY KEMAL



Her ne kadar birileri Romanları, Romanlar gününde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor diyor. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim.aldı ki mesele sadece Roman meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin gelişmesi ve zenginleşmesi meselesi. Böyle olduğu zaman 81 milyon vatandaşımız bundan yararlanır.



ROMAN OLMANIN CAZİBESİNDEN VAZGEÇMEYİN



Az önce izlediğimiz Kotra'da ben 6-7 yaşıma gittim. Doğru düzgün hizmet alamadıktan sonra şehrin içinde olsan ne yazar, dışında olsan ne yazar. Kentsel dönüşümşle bunu çözmeye devam ediyoruz. Kotra, şimdi değişiyor. Elbette tek tük olumsuz örnekler çıkabilir. Ancak genel olarak memnun ettiğini söyleyebiliriz. Değişen çevre ve şartlar Romanlarımızı etkiliyor. Önemli olan doğanızdaki neşeyi kaybetmeden değişime ayak uydurmaktır. Sizi, siz yapan şeyleri kaybederseniz yok olur gidersiniz. Elbette daha iyi sağlık, eğitim, iş bulacak, daha iyi şartlarda yaşayacaksınız. Ancak Roman olmanın o cazibesinden de vazgeçmeyeceksiniz. Müzik mi yapıyorsunuz, en güzelini yapın. El sanatları ile mi uğraşıyorsunuz, en güzelini yapın. O zaman önünüzdeki engellerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı ve devlet yanınızdadır. Kardeşlerim eğer ben Romanları biraz tanıyorsam, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Yeter ki ilk adımı atın, ilk iradeyi ortaya koyun gerisi çok kolaydır



AFRİN'DE 4 BİN 108 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu geçtiğimiz 15 yılda hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaşmıştır. Kalkınma ve demokrasi yolcuğumuzda karşımıza sürekli zorluklar çıkıyor. Ülkemizin yaşadıklarını gözümüzün önünden şöyle bir geçiyor. Türkiye fiilen her alanda bir yere bağlıydı. İstediğimiz silahları alamıyorduk. Eğer biz İHA'larımızı üretmemiş olsaydık Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün durum farklı olurdu. İşte buraya girerken son rakamları aldım. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 108 oldu.

FETÖ'YÜ16 SAATTE DEVİRDİK

Biz, sizlerle birlikte 16 saatte FETÖ'yü devirdik. Dün Gabon'dan getirdiler. Daha önce Kosova'dan paketleyip getirdiler. Her nereye giderlerse gitsinler alıp geleceğiz.Ekonomi üzerinden de bizim üzerimize geliyorlar, bir kez daha ilan ediyorum; Başaramayacaksınız'.