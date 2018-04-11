11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!

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Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!
Trump'ın 'Hazır ol Rusya, füzeler geliyor' sözlerine Rusya'dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.
Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi! Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi! Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya veto etmişti:

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek."ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP "TÜM İHTİMALLER MASADA" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

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