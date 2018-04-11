Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör varlığını sürdürdüğü sürece Türkiye, dünyanın her yerinde teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" dedi.
11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
- "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" mesajından sonra yeni tweet!ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisiABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiGelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarRusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!Hulusi Akar 20 yıl sonra gidip onu buldu!Putin namlunun ucunda! Korku salan paylaşımSıcak saatler! Bir tehdit de İsrail'den
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:55 Güneş 06:25 Öğle 13:11 İkindi 16:50 Akşam 19:46 Yatsı 21:10
- 22°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 24°C Ankara
- 20°C Antalya
- 26°C Artvin
- 25°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 107.792 -2.64
- Altın: 182,178 2.86
- Dolar: 4,1870 1.71
- Euro: 5,1870 2.10
ABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepki
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.
ABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepkiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.
Gelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılarDiyarbakır'daki eşi Şemsihan K. 11 kurşunla öldüren Abdullatif K. aldatıldığını iddia etti. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, genç kadın ile kayınbiraderinin yatak odasında yakalandığı hatta adamın dolaba saklandığı iddiaları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşlar üzerinden provokasyon yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Hulusi Akar 20 yıl sonra gidip onu buldu!Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile yeniden bir araya geldiği ve eski günleri yad etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yok böyle iğrençlik!
- Boşandıktan sonra çocuklar annelerinin soyadını alabilecek!
- İhanetine çocukları da alet etti!
- "Montrö'yü değiştireceğiz"
- Ülkücüleri kızdırdan paylaşım
- Yayınladığı mesajla duyurdu! Tümünü birden geri çekti...
- Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!
- Bergen'i öldüren kocası tecavüzden tutuklandı!
- "Bebeğimi alan organlarını da kullanabilir"
- Polis memuru okulda dehşet saçtı!
- O site kapatıldı
- Facebook'tan Çakıcı kararı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.