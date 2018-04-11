ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.

ABD ile Rusya arasında yaşanan restleşme ile ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi.



"ASKERİ YÖNTEMLE ÇÖZÜLEMEZ"



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Doğu Guta'da kimyasal silahlar kullanıldığına dair veriler geliyor" diyen Bozdağ, ABD-Rusya restleşmesi ile ilgili de 'Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" ifadesini kullandı. MİT'in yurt dışındaki operasyonları ile ilgili de konuşan Bozdağ, "Terör varlığını sürdürdüğü sürece Türkiye, dünyanın her yerinde teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA CEVAP VERDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun er meydanı çağrısına yanıt veren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu gerçekten er isen er gibi davran, cumhurbaşkanı adayı ol, rakip ol" çağrısı yaptı.