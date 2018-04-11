Gerilimin ardından Putin'den ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya hazır ol, füzeler gelecek"açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu.

Putin yaptığı açıklamada, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağduyunun hakim olmasını umuyoruz" dedi.



BİR AÇIKLAMA DA KREMLİN'DEN!



ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yazdığı "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" mesajıyla ilgili olarak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Twitter diplomasisinin bir parçası olmayız. Daha ciddi bir yaklaşımdan yanayız" denildi.