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Trump'a bir cevap da İran'dan!
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DÜNYA
11.04.2018 18:36
ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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