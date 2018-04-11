İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Meclis'e sormaksızın Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıkladı. May, Suriye’deki rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasını “insani felaket” olarak nitelendirmişti.
11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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İngiltere: Suriye'ye müdahaleye hazırız
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu söyledi.
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