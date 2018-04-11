12 Nisan 2018 Perşembe26 Recep 1439
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Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonu

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Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonu
Erdoğan, Cezayir'de askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Buteflika'ya başsağlığı diledi.
Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonu Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonu Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de bugün askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’ya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’ya taziye mesajı gönderdi.

"Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, “Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’ya gönderdiği mesajını şu ifadelerle noktaladı: "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, Zat-ı Devletleri, Aziz Kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum”. Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi, 257 askeri personelin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

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