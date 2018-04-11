Azerbaycan'da seçimi Aliyev kazandı

Azerbaycan'da 8 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanı seçimlerini, oyların yüzde 86.09'luk dilimini alan İlham Aliyev kazandı. Ülkede seçmenler yüzde 70’in üzerinde katılım gösterdi.
TÜRKİYE'DEN 15 MİLLETVEKİLİ GÖZLEMCİLİK YAPTI
Seçimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi’nden 3 muhalefet partisi lideri, 1 bağımsız milletvekili ve meclis dışından 3 aday yarıştı.
894 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci seçimde görev yaptı. Türkiye’den de 15 milletvekili seçimde gözlemci olarak yer aldı.
Oyların sayım işleminin gece saatlerinde tamamlanması bekleniyor.
Seçimi kazanan aday 7 yıl süreyle Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmeye hak kazanacak.
İLK TEBRİK ERDOĞAN'DAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.