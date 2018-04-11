12 Nisan 2018 Perşembe26 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:53Güneş 06:23Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:47Yatsı 21:11
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 109.253 -1.32
  • Altın: 179,906 1.58
  • Dolar: 4,1325 0.38
  • Euro: 5,1138 0.66

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri

»
Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi.
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri

 Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor.

ABD, 'kıyamet günü uydularını' uzaya gönderecek

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

abd_kiyamet_gunu_ucagini_havalandirdi_iste_ozellikleri_1523472080_4033.jpg

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

abd_kiyamet_gunu_ucagini_havalandirdi_iste_ozellikleri_1523472078_6554.jpg

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların  bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

abd_kiyamet_gunu_ucagini_havalandirdi_iste_ozellikleri_1523472073_5794.jpgabd_kiyamet_gunu_ucagini_havalandirdi_iste_ozellikleri_1523472075_6077.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye'yi vurmak için yola çıktılarSuriye'yi vurmak için yola çıktılarDaily Telegraph Gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleriABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleriDünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi.
Azerbaycan'da seçimi Aliyev kazandıAzerbaycan'da seçimi Aliyev kazandıAzerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aldığı yüzde 86.09 oyla kazandı.
Hariri: ABD Suriye'yi vurursa biz uzak dururuz!Hariri: ABD Suriye'yi vurursa biz uzak dururuz!Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda Lübnan'ın bundan uzak duracağını belirtti.
Trump'a bir cevap da İran'dan!Trump'a bir cevap da İran'dan!ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.
"Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" mesajından sonra yeni tweet!"Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" mesajından sonra yeni tweet!Suriye'deki kimyasal saldırının ardından "büyük bir karar vereceğini" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice artırdı.
  • Rusya'dan ABD'ye cevap gecikmedi!11 Nisan 2018 Çarşamba 15:13
  • Putin namlunun ucunda! Korku salan paylaşım11 Nisan 2018 Çarşamba 14:51
  • Sıcak saatler! Bir tehdit de İsrail'den11 Nisan 2018 Çarşamba 14:48
  • ABD uzmanından kritik analiz!11 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
  • ABD Başkanı Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek11 Nisan 2018 Çarşamba 14:28
  • Korkunç bilanço! Cezayir'de uçak düştü11 Nisan 2018 Çarşamba 14:08
  • 'Kaçtı' denilen Esed'in akıbeti belli oldu!11 Nisan 2018 Çarşamba 13:52
  • Korku dolu bekleyiş! İran tehdidinin ardından İsrail alarma geçti11 Nisan 2018 Çarşamba 13:40
  • Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Doğu Guta'da kimyasal katliam var11 Nisan 2018 Çarşamba 12:54
  • Çölde bulundu! 85 bin yıl öncesine ait11 Nisan 2018 Çarşamba 11:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri