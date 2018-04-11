12 Nisan 2018 Perşembe26 Recep 1439
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Suriye'yi vurmak için yola çıktılar

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Suriye'yi vurmak için yola çıktılar
Daily Telegraph Gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.
Suriye'yi vurmak için yola çıktılar Suriye'yi vurmak için yola çıktılar Suriye'yi vurmak için yola çıktılar

İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Daily Telegraph'ın haberinde, May'in Duma'daki duruma verilecek tepkiyi belirlemek üzere kabineyi topladığına da yer verildi. Son kararın ABD ve Fransa ile yapılacak görüşmelerden sonra verileceği bildirildi.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları henüz kanıtlanmış değil. Batı ülkeleri, iddialara dayanarak Suriye üslerine füze saldırısı planı yapıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye saldırı için 'büyük bir karar alacağını' belirtmişti.

Rusya ise kimyasal silah kullanımı iddialarının dayanaksız olduğunu kaydederken, bunun yeni bir Batı provokasyonu olduğunu belirtiyor.

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