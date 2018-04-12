Beyaz Saray'dan gelen açıklamada da iki liderin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle sürekli irtibat halinde kalacakları belirtildi.
12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ilk açıklama
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