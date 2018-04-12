12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Afrin harekatına damga vurdular

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Afrin harekatına damga vurdular
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan SAT, SAS ve Amfibi birlikleri etkin görev alıyor.
Afrin harekatına damga vurdular Afrin harekatına damga vurdular Afrin harekatına damga vurdular

Türk Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliği SAT (Sualtı Saldırı) komandoları ilerleyiş sırasında en riskli bölgelere girdi.

Meskun mahal olarak adlandırılan birbirine yapışık duvarlı evlerin bulunduğu şehir merkezlerinde diğer özel birliklerle hareket eden SAT’lar pek çok çatışmaya girdi. Terör örgütlerinin tuzaklarına karşı özel eğitimli SAT’lar, çatışma ortamında sivilleri başarıyla ayırt ederek ilerledi. Bedensel güçlerinin yanı sıra psikolojik dayanıklılık ve hızlı karar alma yetenekleriyle ön plana çıkan SAT birliği, kadın ve çocukların yaşadığı sivil alanlarda etkin görev aldı. SAT’lar, TSK’nın ilerleyişine uzman keskin nişancılar ile de destek verdi.

SAS (Sualtı Savunma) komandoları ise terör örgütlerinin boş arazilere ve sivil yerleşim yerlerine kurduğu bombalı tuzakları başarıyla imha etti. Özel eğitimli SAS’lar, teröristlerin pusularını tahmin ederek ilerlerken belirledikleri el yapımı patlayıcıları, bubi tuzaklarını etkisiz hale getirdi. SAS timleri, harekat başladığından bu yana TSK’nın imha ettiği 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcının yaklaşık üçte birinin etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynadı. JÖH (Jandarma Özel Harekat), PÖH (Polis Özel Harekat) ve diğer kara birlikleri ile şehrin içine giren SAS’lar, TSK’nın ilerleyişinde etkin görev aldı.

KARANIN VAZGEÇİLMEZİ AMFİBİ

Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki hızlı hareketleri ve zamanında müdahaleleri ile hatırlanan Amfibi (denizden karaya gidebilen) birliği ise kara unsurlarının vazgeçilmezi oldu. 

Çıkarma gemileriyle günlerce gidebilecek dayanıklılığa sahip amfibi birliği “Timsahlar”, zırhlı ve mekanize birliklerin yanında sıcak çatışmalara girdi. Deniz Kuvvetleri’nin karadaki vurucu gücü deniz piyadeleri; dağlık, ormanlık ve güç coğrafi koşullarda teröristlerle mücadele ederken, ileri karakol görevi yaparak arkadan gelen birliklerin güvenle ilerlemesini de sağladı. 

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