12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:53Güneş 06:23Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:47Yatsı 21:11
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.253 -1.32
  • Altın: 179,906 1.58
  • Dolar: 4,1325 0.38
  • Euro: 5,1138 0.66

Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesi

»
Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesi
Güvenlik soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.
Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesi Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesi Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesi

6 yıllık zorlu bir eğitimin ardından tıp fakültelerini bitiren ve zorunlu hizmetlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuran 1000 kadar doktor adayı güvenlik soruşturmasından dolayı aylardır atanmayı bekliyordu. 

ERDOĞAN: GEREĞİNİ YAPIN

Bu durum AK Parti’nin doktor kökenli milletvekillerinin dikkatini çekti. Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taşıyan milletvekilleri, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorunu aktardılar.

Konu ile ilgili Erdoğan'ın "bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin”dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK’lı teröristler kaçınca onlar da bir anda ortadan kayboldu!PKK’lı teröristler kaçınca onlar da bir anda ortadan kayboldu!Gaziantep ve diğer sınır kentlerine konuşlanıp Afrin’e “insani yardım” adı altında para ve tırlarla malzeme gönderen Batılı kuruluşlar, Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra ortadan kayboldu.
Afrin harekatına damga vurdularAfrin harekatına damga vurdularTürk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan SAT, SAS ve Amfibi birlikleri etkin görev alıyor.
Erdoğan talimat verdi! Atama müjdesiErdoğan talimat verdi! Atama müjdesiGüvenlik soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.
MİT yakalamıştı! Hepsi tutuklandıMİT yakalamıştı! Hepsi tutuklandıMİT'in Kosova'da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. 6 FETÖ şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Erdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonuErdoğan'dan Cezayir'e başsağlığı telefonuErdoğan, Cezayir'de askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Buteflika'ya başsağlığı diledi.
ABD Savunma Bakanı: Ordu hazırABD Savunma Bakanı: Ordu hazırABD Savunma Bakanı Mattis, ordunun olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
  • Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı11 Nisan 2018 Çarşamba 22:30
  • İngiltere: Suriye'ye müdahaleye hazırız11 Nisan 2018 Çarşamba 22:09
  • Gerilimin ardından Putin'den ilk açıklama!11 Nisan 2018 Çarşamba 18:28
  • THY'den yerli uçak açıklaması: 2030'da üreteceğiz11 Nisan 2018 Çarşamba 17:00
  • Taksim'in ortasında ibretlik görüntü11 Nisan 2018 Çarşamba 16:52
  • Demirtaş: PKK'dan talimat gelse...11 Nisan 2018 Çarşamba 16:40
  • Yunanistan'ı S-400 korkusu sardı11 Nisan 2018 Çarşamba 16:00
  • ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepki11 Nisan 2018 Çarşamba 15:41
  • ABD- Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepki11 Nisan 2018 Çarşamba 15:29
  • Gelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılar11 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri