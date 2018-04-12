Doğu Akdeniz'de sular yine ısınıyor! Türkiye, Rusya ve İran'a mesaj!

Suriye Duma’da kimyasal silah kullanıldığını iddia eden ABD, son yılların en güçlü filosunu Doğu Akdeniz’e doğru yola çıkardı. Bu adım hem gövde gösterisi hem de Rusya, İran ve Türkiye’ye mesaj olarak nitelendirildi.

ABD’nin donanmasındaki biri uçak gemisi 7 savaş gemisini 11 bin km uzaklıktaki Doğu Akdeniz’e göndermesi uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden bölgeye çekti. Emekli Koramiral Can Erenoğlu, filonun güç gösterisi ve İran’a yönelik caydırma amaçlı bölgeye geldiğini belirtirken, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de, “Filo Trump’ın danışmanları arasındaki şahin gurubunun ilk icraatı. ABD bu şekilde Rusya, İran ve Türkiye’ye mesaj vermek istiyor” değerlendirmesini yaptı.

'İSTENMEYEN DURUM'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Duma’ya giden Rus uzmanların Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlendiğine dair bir kanıta ulaşamadığını açıklamasına rağmen ABD son yılların en güçlü filosunu Doğu Akdeniz’e doğru yola çıkardı. Atlas Okyanusu kıyısındaki Virginia-Norfolk Deniz Üssü’nde oluşturulan 7 gelişmiş savaş platformundan oluşan filonun amiral gemisi USS Harry Truman uçak gemisi oldu.

Yola çıkan filoda güdümlü füze kruvazörü USS Normandy, güdümlü füze destroyerleri USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman ve USS Farragut’un da bulunduğu öğrenildi. Toplam 6 bin 500 kişinin görev aldığı filoya USS Jason Dunham ve USS The Sullivans destroyerlerinin yolda katılacağı ve Alman Fırkateyni FGS Hessen’in de filoya eşlik edeceği kaydedildi.

ABD’nin Doğu Akdeniz’e sevk ettiği filoya dair değerlendirmelerde bulunan emekli koramiral Can Erenoğlu, “Uçak Gemisi Görev Grubu’nun öncelikli amacı ‘Denizde Sancak Gösterme’dir. Yani Doğu Akdeniz’de bir güç gösterisi yapmaktır. Böyle bir kuvvetin ikinci amacı ise denizden karaya atılabilen güdümlü mermilerle belirlenen hedefleri imhadır. İran’dan İsrail’e yapılabilecek bir harekatı caydırma amaçlı olabilir. ABD, denizden karaya güdümlü mermi atışı için Akdeniz’de karakol yapan denizaltılarını da kullanabilir, ancak bunlar yeterli olmayabilir” dedi. ABD’nin Rusya ile anlaşmadan denizden karaya bir harekat yapmasının hiç istenmeyen durumlar yaratabileceğine vurgu yapan Erenoğlu, “Rusya Federasyonu ve İran işbirliği her geçen yıl gelişerek artıyor. İran ve Rusya’nın Esat’ı desteklediği ortada. Bölgenin jeopolitik önemi kapsamında Rusya, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus’taki deniz üslerinin yanı sıra hava üslerine de sahip oldu. Türkiye’nin güneyindeki Irakve Suriye sınırlarında komşuları aslında ABD ve Rusya’dır” diye konuştu. Deniz KuvvetleriKomutanlığı Doğu Akdeniz Politikaları eski sorumlusu emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, “Filonun çıkışı İsrail iç politikasına yöneliktir. Son dönemde Trump’ın danışmanları askeri yetkililerden oluşturuldu.

ŞAHİNLERİN İLK İCRAATI

Pek çoğu askeri endüstriyi savunan kişilerden oluşan danışmanların bu gösteriye ihtiyacı vardı. Yani Şahin gurubunun ilk icraatı olarak görebiliriz. ABD bu şekilde Rusya, İran ve Türkiye’ye mesaj vermek istiyor. Rusya’nın kendilerini hedef alan bir saldırıya karşılık vereceklerine yönelik açıklaması çok önemli. Rusya sözle askeri harekat yapmaz. ‘Karşılık vereceğiz’ derse bunun altını doldurur ve askeri hamlelerle hareket eder” değerlendirmesini yaptı.