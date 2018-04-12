Dünya alarmda! Saldırı için tarih verdiler

Trump'ın füzeler yolda mesajı ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in bölgeye füze atım menzili için denizaltıları gönderilmesi ardından İngiliz basını saldırı için tarih verdi.

Özellikle Suriye’de Doğu Guta’nın Duma mahallesinde düzenlendiği belirtilen ve çoğunluğu çocuk 60’tan fazla kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırı sonrası, ABD ile Rusya arasındaki gerginlik ve karşılıklı demeç yarışı, dün tamamen yeni bir boyut kazandı.

ABD ve Rusya kanadından ardı ardına gelen sert mesajlar sonrası ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekti. ABD donanmasından USS Harry S. Truman uçak gemisi dün Norfolk limanından rutin görevi için Avrupa’ya doğru hareket etti.

ABD’nin USS Donald Cook isimli destroyeri de doğu Akdeniz’de bulunuyor. Bunun dışında ABD’nin Umman’daki hava üssünde F-22 savaş uçakları bulunuyor. Suriye’nin güneyindeki El Tanif üssünde de ABD’nin özel harekat kuvvetleri ve saldırı helikopterleri yer alıyor.



S-400'LER

Buna karşın Suriye’nin herhangi bir hava saldırısına karşı en büyük güvencesi Rusya’nın en gelişmiş hava savunma sistemi olan S-400’ler. Suriye’de Hmeymim Hava Üssü ve Tartus limanında S-400’lerin konuşlu olduğu biliniyor.

BEYAZ SARAY: HAVA OPERASYONU SADECE SEÇENEKLERDEN BİRİ

Beyaz Saray, Trump Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya ilişkin Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı.. Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, Suriye konusunda son kararın henüz verilmediği ve tüm seçeneklerin masada olduğu belirtti. Yapılan açıklamada, "Trump'ın Tweetinde bahsettiği hava operasyonu sadece seçeneklerden biri."denildi.

İNGİLTERE ASKERİ MÜDAHALE ONAYINA HAZIR

BBC'nin haberine göre; İngiltere Başbakanı May'in Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu belirtti. May, askeri müdahale için parlamento aramayacak.

İNGİLİZ BASINI SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ

Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füzemenzili içine gönderildiğini aktardı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN ÜST DÜZEY TOPLANTI

İsrail kabinesi güvenlik nedeniyle dün olağanüstü toplandı. Toplantıda İran’ın saldırı tehditleri ile ABD’nin kimyasal saldırı nedeniyle Suriye’ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı.