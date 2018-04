PKK’lı teröristler kaçınca onlar da bir anda ortadan kayboldu!

PKK’lı teröristler ilçeden kaçınca yardımlar bıçak gibi kesildi. Gizli faaliyetleri nedeniyle tepki çeken STK’lar Suriye’de PKK’ya 1,5 milyar dolar para akıtmakla suçlanıyordu.

Afrin’i işgali sırasında PKK/PYD’ye ‘sivilleri’ bahane ederek yardım ve para yağdıran Batılı ülkelerin vakıfları, örgüt bölgeden süpürülünce insanlığı da unuttu. Teröristlerin Afrin’den kaçması ile birlikte yabancı dernekler ‘insani yardım’ göndermeyi de bıraktı. PKK/PYD’yi silaha boğan devletlerin sözde sivil toplum kuruluşları da insani yardım adı altında örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerde cirit atıyordu.

TERÖRE 1,5 MİLYAR DOLAR

Batılı ülkeler, sayıları yüzlerle ifade edilen söz konusu dernek ve vakıflar üzerinden PKK/PYD’ye yılda 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıyor. IMPR-Humanitarian Organization The Community, CRS-Catholic Relief, DRC-Danish Refuge Council, World Vision, IRC-International Recue Commitee, NRC-Norwegian Refugee Council, People In Need, Irish Aid gibi bölgede faaliyet gösteren kuruluşlar, ‘Sivillerin ihtiyaçları var’ yalanı ile gıda, sağlık, eğitim, giyim gibi konularda teröristleri beslemek için TIR’lar dolusu yardım kampanyaları yapıyordu.

ORTADA YOKLAR

Özellikle bölücü örgütün kontrolü altında bulunan Suriye’nin Afrin, Ayn İsa, Kamışlı, Ayn el Arab, Münbiç ve Tel Abyad gibi bölgeleri sözde yardım kuruluşlarının ilgi alanının başındaydı. Ancak yardımların sivillere dağıtıldığına ilişkin hiçbir görüntü bulunmuyordu.

VAKIFLAR KAYIPLARA KARIŞTI



Afrin operasyonu öncesinde PKK/ PYD terör örgütünün işgal ettiği Afrin’de sivillere yardım dağıtılıyor gibi gösteren dernekler, bölge Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenince kayıplara karıştı. Teröristler Afrin’den kaçınca yabancı derneklerin de ‘sivilleri’ bahane ettikleri yerlere yardımı kestiği öğrenildi.