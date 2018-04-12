ABD peşini bırakmıyor! Kritik Türkiye açıklaması

ABD’den üst düzey bir yetkili; dün bir grup Türk gazeteci ile yaptığı sohbette ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerildiği bir süreçte Türkiye ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin S-400 almasını engellemek isteyen ABD işin peşini bırakmıyor. Her türlü platformda sürekli olarak bu konuyu açan ABD'li yetkililer, Patriotları mesaj üstüne mesaj veriyor.

ABD'li yetkililerin cazip bir Patriot teklifiyle Ankara'ya gelmesi ve Türkiye'nin S-400'ler yanında Patriotları da envantere düşünmesi sonrası ABD'den bu kez 'ben olsan ikisini birden almam' açıklaması geldi.

ABD’li yetkili, ABD ile Rusya arasında Suriye’deki kimyasal saldırı sonrasında gerilen ve karşılıklı tehditlerin gündeme geldiği krizde Türkiye’nin taraf tutması gibi bir sorun görmediklerini ifade etti.

Türkiye’nin NATO üye olmasına işaret eden yetkili, “Türkiye ile sağlam bir ittifak ilişkimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yetkili, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken, “Suriye’de, Kuzey Irak’takinin benzeri bir Kürt oluşumu, Kürt kantonu öngörmüyoruz” dedi.

TRUMP'TAN YENİ YOL HARİTA DİREKTİFİ



Yetkili, ABD askerlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklama çerçevesinde Suriye’den çekileceğini dile getirerek, “Güvenlik durumu istikrara kavuşmadan çekilmenin gerçekleşmesini öngörmüyoruz” dedi.Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye ile birlikte Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek yeni bir yol bulmak istediğini vurguladı.

ABD’li yetkili, Türkiye’de OHAL uygulamasının kalkmasını beklediklerini söyleyerek “Aralarında ABD firmalarının da bulunduğu çok sayıda uluslararası şirket, sadece OHAL uygulaması nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmakta çekingen davranıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin sorulara da yanıt veren yetkili, bu alımın kongreden geçen yaptırım yasa kapsamında olacağına işaret etti.

‘DAHA İYİMSERİM’

ABD’li yetkili şunları söyledi: “Birkaç ay önce olsa iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim geçmişe göre şu an çok daha iyimserim. Bence liderlerimiz ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar. Biz Suriye’de, Türk müttefiklerimizle yeni bir yol bulmakta karalıyız.”

ABD’li yetkili “Rusya’yı seçtiği için kızgın değiliz, bu Türkiye’nin bağımsız kararıdır. Türkiye, eğer S-400 yerine Patriot almaya karar verirse, Kongre’den geçişi kolaylaşacaktır. Ben olsam Patriot ve S-400 ikisini birden almam” diye konuştu.