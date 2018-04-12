12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Füzeler yüklendi! Ve yola çıktılar

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Füzeler yüklendi! Ve yola çıktılar
Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla ayağa kalkan dünya, bu kez de Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor.
Füzeler yüklendi! Ve yola çıktılar Füzeler yüklendi! Ve yola çıktılar Füzeler yüklendi! Ve yola çıktılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" tweetiyle beraber gerilim iyiden iyiye yükseldi. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.

ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.

Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor. Öte yandan Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.

Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

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